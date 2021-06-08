ВОЗ ожидает содействия от КНР по вопросу установления происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает полного содействия от Китая и всех других государств в процессе установления происхождения коронавируса. Об этом заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает ТАСС.

Он отметил, что у ВОЗ нет полномочий оказывать давление и въезжать в страну без согласия властей. «Мы продолжим выяснять происхождение коронавируса, в том числе в КНР. Для некоторых заболеваний на установление происхождения потребовались годы», — добавил Майкл Райан.

В марте опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай. Ученым так и не удалось прийти к какому-то окончательному выводу и полностью опровергнуть или, наоборот, подтвердить одну из существующих гипотез. Наиболее вероятным сценарием, по их мнению, стала передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным — возникновение вируса в лабораторных условиях.

После публикации доклада ряд стран выразил обеспокоенность исследованием в КНР.