В ФОМС напомнили о бесплатных медицинских услугах детям

В ФОМС напомнили, какие виды бесплатных медицинских услуг предоставляются детям до 16-18 лет в организациях здравоохранения.

Отмечается, что детям до 16 лет (учащиеся общеобразовательных учреждений — до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет) предоставляется право на бесплатное получение медико-санитарной помощи на амбулаторном уровне.

Бесплатный базовый пакет медицинских услуг — прием, консультация, проведение лабораторных исследований (общий анализ крови и мочи, анализ мокроты, сахар крови и мочи), ЭКГ.

Дополнительные исследования на амбулаторном уровне до шести лет также предоставляются бесплатно.

Пятидесятипроцентная скидка на сверхбазовые лабораторные исследования предоставляется детям от семи лет и выше (восстановительная и физиотерапевтическая помощь (по показаниям), процедуры и манипуляции в дневном стационаре ЦСМ, лабораторно-диагностические исследования в амбулаторно-диагностическом отделении стационара).

Стоматологическая помощь предоставляется стоматологическими поликлиниками и стоматологическими отделениями (кабинетами) центров семейной медицины и центров общеврачебной практики бесплатно детям до 10 лет включительно. Бесплатно проводятся консультация и лечение полости рта, экстренная стоматологическая помощь, включая необходимое медикаментозное обеспечение.

Важным условием для получения медицинской помощи на амбулаторном уровне является наличие приписки по месту жительства.

При состоянии, представляющем угрозу жизни и требующем срочного медицинского вмешательства (несчастный случай, травма, отравление, другие состояния и заболевания), экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно до выведения из состояния, угрожающего жизни и здоровью пациента, включая обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

«Далее пациенты переводятся на лечение по условиям предоставления плановой стационарной помощи как имеющие направление на госпитализацию или на лечение в амбулаторных условиях. При плановой госпитализации в стационар не взимается сооплата с детей до шести лет», — отметили в ФОМС.

Экстренная медицинская помощь предоставляется службой скорой медицинской помощи, организациями здравоохранения, независимо от форм собственности.