Ситуация на границе. Главы Баткенской и Согдийской областей провели переговоры

Накануне состоялся телефонный разговор полномочного представителя правительства в Баткенской области Абдыкерима Алимбаева с председателем исполнительной власти Согдийской области Таджикистана Раджоббоем Ахмадзодой. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда.

Они призвали обе стороны к совместной работе по обеспечению общественной безопасности в приграничных районах Баткенской и Согдийской областей, укреплению совместных полицейских и пограничных патрулей и пехотных патрулей, а также к отправке войск на границу.

Кроме того, состоялась встреча акимов Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области Кыргызстана с акимами Исфаринского и Гафуровского районов Согдийской области Таджикистана.

«Местные власти совместно с правоохранительными органами работают над предотвращением конфликтов и обеспечением безопасности в приграничных районах. Сейчас обстановка в приграничных с Таджикистаном районах Баткенской области спокойная», — говорится в сообщении.

Напомним, таджикская сторона 4 июня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров. Обстановка на границе характеризуется как относительно стабильная. Подразделения Погранслужбы ГКНБ, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, несут службу в усиленном варианте. Жителей сел Жекенди, Кара-Тейит, Кара-Мык, Чулук и Шибе Чон-Алайского района эвакуировали в школу в селе Дароот-Коргон.