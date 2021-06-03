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Общество

Кыргызский режиссер стал лауреатом киношколы «Содружество» в Батуми

Чингиз Сулумбеков с фильмом «Подсолнух» завоевал приз и диплом второй степени международной киношколы «Содружество» в Батуми. Об этом сообщается в соцсетях форума.

С 26 мая по 2 июня в Батуми прошел пятый сезон международной киношколы молодых кинематографистов СНГ «Содружество», организованный при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран — участниц СНГ.

В 2021 году в программе 31 фильм из 14 государств, в том числе из Кыргызстана — «Подсолнух» и «На лодке».

Как сообщается, приз и диплом первой степени получил фильм «Простите, что опоздали» (режиссер Лука Берадзе, Грузия).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196316/
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