Кыргызский режиссер стал лауреатом киношколы «Содружество» в Батуми

Чингиз Сулумбеков с фильмом «Подсолнух» завоевал приз и диплом второй степени международной киношколы «Содружество» в Батуми. Об этом сообщается в соцсетях форума.

С 26 мая по 2 июня в Батуми прошел пятый сезон международной киношколы молодых кинематографистов СНГ «Содружество», организованный при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран — участниц СНГ.

В 2021 году в программе 31 фильм из 14 государств, в том числе из Кыргызстана — «Подсолнух» и «На лодке».

Как сообщается, приз и диплом первой степени получил фильм «Простите, что опоздали» (режиссер Лука Берадзе, Грузия).