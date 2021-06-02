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Общество

Новая зарплата. Врачи в Чуйской области жалуются, но не увольняются

Семейные врачи в Чуйской области жалуются на новую зарплату, начисляемую с апреля 2021 года. Квитки с начислением выложила в соцсеть Facebook Бермет Барыктабасова.

Расчеты сделаны, исходя из оклада 10 тысяч сомов, а также доплаты в 10 процентов за сельскую местность. Итого молодой врач, работающий на одну ставку, после удержания налогов на руки получил 8 тысяч 665 сомов.

24.kg
Фото 24.kg

В бухгалтерии Иссык-Атинского ЦОВП отметили, что это зарплата молодых специалистов после ординатуры. У них нет ни стажа, ни выслуги лет, ни категории, соответственно, нет и никаких доплат.

Больше вопросов у пользователей соцсетей вызвал квиток врача Н.Халова, согласно которому удержано 3 тысячи 950 сомов, а к выдаче — 4,3 тысячи сомов.

24.kg
Фото 24.kg

В бухгалтерии пояснили 24.kg механизм расчетов. «Базовый оклад до марта 2021 года составлял 5 тысяч сомов, Халов работает на 0,5 ставки. Соответственно, получал половину оклада — 2 тысячи 750 сомов. С 1 апреля оклад повысили до 10 тысяч сомов, но начислили мы по-старому, поскольку дополнительное финансирование нам пришло только в мае. В мае мы сделали ему перерасчет и доплатили. Он получил все, что положено. Отдельной ведомостью мы обязаны указать удержание, в квитке все это и написано. Мы ничего не воруем. Все согласно нормативным документам», — сообщили в ЦОВП.

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Директор Иссык-Атинского ЦОВП Роза Мукаева напомнила, что раньше семейные врачи получали больше благодаря индикаторам. Но после 100-процентного повышения базового оклада, индикаторы убрали, поэтому «семейные врачи везде возмущаются».

При этом координатор Чуйской области по здравоохранению Бактыгуль Мамытова подчеркнула, что никто из семейных врачей не уволился за это время.

Отметим, что ранее семейные врачи сообщили о сокращении с 1 апреля 2021 года зарплаты на 3-5 тысяч сомов.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев заявлял, что новая система оплаты для семейных врачей введена, чтобы те перестали обманывать народ и заниматься приписками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196170/
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