Из желудка сделали пищевод. Уникальную операцию провели в Медцентре КГМА

В медицинском центре КГМА бригада врачей под руководством онколога-хирурга Бакыта Токтоказиева произвела замену поврежденного пищевода 21-летней женщине методом лапароскопической операции. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

По словам Бакыта Токтоказиева, заведующего отделением хирургии Медицинского центра Кыргызской государственной медицинской академии, открытые операции по замене пищевода проводились в Кыргызстане. Однако это первый случай создания нового органа с помощью лапароскопической хирургии, то есть, не открывая брюшную полость пациента, через отверстия размером до одного сантиметра.

«Многие делают пищевод из толстой кишки пациента, чтобы заменить поврежденный орган. Мы же вырезали часть желудка и собрали пищевод, так как желудок считается толстым и качественным материалом. Операция длилась 11 с половиной часов. На первом этапе сделали отверстие в брюшной полости, отрезали часть желудка, из него сделали искусственный пищевод. Когда протез был готов, мы сделали канал для его замены и поместили его туда. На втором этапе удалили непригодную для использования часть пищевода. На третьем — проделали отверстие в шее и вытащили непригодный орган и заменили искусственным пищеводом, сделанным из части желудка» — рассказал он.

В вузе отметили, что пациентка — жительница Джалал-Абада. Поссорившись с мужем, она выпила уксус.

Операция прошла успешно. Сейчас пациентка жует и принимает пищу, но в малом количестве. Восстановление потребует времени.