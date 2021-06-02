17:46
USD 84.37
EUR 103.19
RUB 1.15
Общество

Из желудка сделали пищевод. Уникальную операцию провели в Медцентре КГМА

В медицинском центре КГМА бригада врачей под руководством онколога-хирурга Бакыта Токтоказиева произвела замену поврежденного пищевода 21-летней женщине методом лапароскопической операции. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

По словам Бакыта Токтоказиева, заведующего отделением хирургии Медицинского центра Кыргызской государственной медицинской академии, открытые операции по замене пищевода проводились в Кыргызстане. Однако это первый случай создания нового органа с помощью лапароскопической хирургии, то есть, не открывая брюшную полость пациента, через отверстия размером до одного сантиметра.

«Многие делают пищевод из толстой кишки пациента, чтобы заменить поврежденный орган. Мы же вырезали часть желудка и собрали пищевод, так как желудок считается толстым и качественным материалом. Операция длилась 11 с половиной часов. На первом этапе сделали отверстие в брюшной полости, отрезали часть желудка, из него сделали искусственный пищевод. Когда протез был готов, мы сделали канал для его замены и поместили его туда. На втором этапе удалили непригодную для использования часть пищевода. На третьем — проделали отверстие в шее и вытащили непригодный орган и заменили искусственным пищеводом, сделанным из части желудка» — рассказал он.

В вузе отметили, что пациентка — жительница Джалал-Абада. Поссорившись с мужем, она выпила уксус.

Операция прошла успешно. Сейчас пациентка жует и принимает пищу, но в малом количестве. Восстановление потребует времени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196161/
просмотров: 710
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова
Наталья Никитенко: В выборы ректоров вузов никто не имеет права вмешиваться
В КГМА начались выборы ректора
Выборы ректора КГМА отменены
В КГМА пройдут выборы ректора. На пост претендуют четверо
Жертвы агрессии Таджикистана. Медики спасли жителя Лейлека с ранением в голову
Депутат парламента Шаршенбек Абдыкеримов перенес операцию по пересадке печени
Стало известно, где будет прооперирован глава ГКНБ Камчыбек Ташиев
Врач Геннадий Онищенко стал почетным профессором Медакадемии Кыргызстана
В Бишкеке из желудка 33-летней женщины извлекли 1 килограмм волос
Популярные новости
Забастовка. В&nbsp;Бишкеке часть маршруточников сегодня не&nbsp;вышла на&nbsp;линии Забастовка. В Бишкеке часть маршруточников сегодня не вышла на линии
Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов
В&nbsp;ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно В ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно
Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова
Бизнес
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводили в&nbsp;Японию на&nbsp;отборочные игры ЧМ-2022 Сборную по футболу торжественно проводили в Японию на отборочные игры ЧМ-2022
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с&nbsp;Днем защиты детей «Бакай Банк» поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с Днем защиты детей
MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области
ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и&nbsp;TV в&nbsp;ПОДАРОК! ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и TV в ПОДАРОК!
2 июня, среда
17:39
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова водворили в СИЗО ГКНБ...
17:30
Вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре
17:20
Новая зарплата. Врачи в Чуйской области жалуются, но не увольняются
17:14
Повторные выборы. В ТИК Бишкека подали документы еще четыре партии
17:00
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос