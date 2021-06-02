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Общество

Повышение тарифа на проезд. Мэрия Бишкека предлагает горкенешу созвать сессию

Мэрия Бишкека предлагает горкенешу собраться на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть вопрос о повышении тарифа на проезд. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-мэр Русланбек Акылбеков.

Он отметил, что сегодня мэрия внесет проект постановления в горкенеш, и добавил, если депутаты не соберутся, то вопрос, возможно, будет рассматриваться уже новым составом БГК.

Забастовка. В Бишкеке часть маршруточников сегодня не вышла на линии

Сегодня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке. Повторные выборы в этих городах назначены на 11 июля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196120/
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