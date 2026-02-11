08:56
Общество

Более 11,5 тысячи кыргызстанцев получили протезно-ортопедические услуги

Более 11,5 тысячи кыргызстанцев получили протезно-ортопедические услуги в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, число получателей помощи выросло на 7 процентов по сравнению с 2024-м.

На работу профильного республиканского учреждения направили 123 миллиона сомов. Это на 10 процентов больше, чем годом ранее. Это позволило внедрить новые технологии и расширить охват граждан, нуждающихся в средствах передвижения и индивидуальных изделиях.

В учреждении продолжается масштабная модернизация производства, на которую выделено 97,8 миллиона сомов. Заключены договоры на поставку современного оборудования по международным стандартам и обучение персонала.

Освоен выпуск инновационных протезов рук «Киби» и «Инди». Эти тяговые и бионические системы получили 34 ребенка, а государство оплатило 76 процентов стоимости изделий.

Лабораторией «Фаблаб» (Южная Корея) в Бишкеке двоим взрослым гражданам изготовили и передали электронные протезы рук.

Также специалисты совершенствуют модели ортопедической обуви и протезов конечностей, учитывая персональные потребности пациентов.  
