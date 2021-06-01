В 65 образовательных организациях Кыргызстана преподается корейский язык, из них 45 расположены в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, преподавание осуществляется по учебным программам, разработанным Центром образования Республики Корея и утвержденным ученым советом Кыргызской академии образования.

Кроме того, ежегодно правительство Кореи выделяет образовательные гранты для обучения кыргызстанцев в вузах.

В ведомстве добавили, что дальнейшие перспективы сотрудничества в области образования и науки между Кыргызстаном и Кореей обсудили сегодня министр образования и науки Болотбек Купешев и директор Корейского центра образования в Бишкеке Ким Дэ Гван.

«Министр поднял вопросы касательно корейских стипендиальных программ, увеличения квотных мест для граждан Кыргызстана, в частности, по техническим направлениям, информационным технологиям, а также вопросы подготовки специалистов в сфере профессионального образования. Ким Дэ Гван выразил заинтересованность Министерства образования своей страны в организации визита в Корею делегации от Министерства образования и науки Кыргызстана для ознакомления с образовательной системой республики и обмена опытом», — отметили в министерстве.