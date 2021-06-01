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Общество

Больница, университет, кафе. В Бишкеке штрафуют нарушителей порядка

В Бишкеке оштрафовали несколько организаций за нарушение правил благоустройства и порядка в общественных местах. Об этом сообщили в санитарно-экологической инспекции мэрии столицы.

По ее данным, по статье 120 «Нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог» оштрафованы Кыргызско-Казахский университет по улице Арстанбап, компания «Алеф». Выписаны штрафы также горожанину Алмазбеку К. за размещение юрты на газоне и ТСЖ «Ишен Мага» за вырубку деревьев в микрорайоне «Тунгуч». За месяц по этой статье составлено протоколов на 45 тысяч сомов.

За выброс производственного мусора выписаны штрафы Железнодорожной больнице по улице Крылова, компании «Аквалаб» по улице Молодой Гвардии, 37, кафе «Пипл» по улице Киевской. Нарушителей ждет штраф четвертой категории по части второй статьи 72: физические лица — 7 тысяч 500 сомов, юридические — 23 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195961/
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