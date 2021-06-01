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Общество

На Иссык-Куле и в городе Ош построят сервисные центры для туристов

В Иссык-Кульской области планируют построить новые туристические сервисные центры. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель директора департамента туризма при Министерстве экономики и финансов Кыял Кенжематова.

По ее словам, в Оше и Узгене будут модернизировать музеи и туробъекты. Построят также сервисные центры для туристов.

«Кроме этого, хотим разработать и утвердить стратегии устойчивого развития туризма регионов. Буквально недавно мы обсуждали с международным партнером JAICA туризм в Чуйской области. Есть проект по развитию региона с помощью историко-культурных объектов мирового наследия. Скоро сообщим все подробности и решения», — сказала она.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы, которые прошли вакцинацию от коронавируса, смогут посетить Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195921/
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