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Общество

Погибшей в приграничном конфликте 12-летней Мадине Рахматжановой посвятили книгу

Писатель Талантбек Шабиев презентовал книгу «Волшебный дождь» в преддверии Международного дня защиты детей. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бишкеке.

24.kg
Фото 24.kg. Презентация книги

По его словам, в книге повествуется об отношении детей к войне.

«Война — это потери, слезы и кровь. Дети очень восприимчивы к таким вещам. По сюжету две подруги мечтают, чтобы войны прекратились. Они обращаются к дождю, представляют, что он волшебный и может превратить гранаты и танки в цветы», — рассказал он.

Свое произведение Талантбек Шабиев посвятил Мадине Рахматжановой, погибшей от минометного обстрела в Баткенской области.

Напомним, что 30 апреля в Лейлеке похоронили 12-летнюю Мадину Рахматжанову. Девочка получила тяжелые ранения вечером 29 апреля, когда военные Таджикистана обстреляли село Интернационал сельской управы Кулунду. Она вместе с мамой и младшей сестренкой бежала из села в сторону Кулунду. В Мадину попали осколки при минометном обстреле, и она упала.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195753/
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