Проект детальной планировки хотят принять в Оше

В Государственном проектном институте прошло обсуждение Проекта детальной планировки Оша. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета южной столицы.

По ее данным, в совещании приняли участие вице-мэр Оша Жасур Азимов, депутаты Ошского городского кенеша, члены Союза архитекторов, руководитель и специалисты Ошского регионального управления градостроительства и архитектуры.

«В ходе обсуждения сделан особый акцент на ускорение работ по разработке ПДП. По итогам совещания задействованным в разработке проекта специалистам Государственного проектного института, а также профильным ведомствам даны соответствующие поручения завершить работу по разработке ПДП до конца года», — отметили в мэрии.

Напомним, что принятие подобного документа — ПДП центральной части Бишкека — вызвало протест у населения. Пока чиновники пытались убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, бишкекчане обратились в суд с иском об отмене ПДП. В итоге Административный суд столицы удовлетворил его и признал недействительным постановление БГК об утверждении Проекта детальной планировки.



Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части Бишкека. В Генеральной прокуратуре сообщили, что ПДП нанес ущерб государству на более чем 20 миллионов сомов.

