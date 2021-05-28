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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Проект детальной планировки хотят принять в Оше

В Государственном проектном институте прошло обсуждение Проекта детальной планировки Оша. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета южной столицы.

По ее данным, в совещании приняли участие вице-мэр Оша Жасур Азимов, депутаты Ошского городского кенеша, члены Союза архитекторов, руководитель и специалисты Ошского регионального управления градостроительства и архитектуры.

«В ходе обсуждения сделан особый акцент на ускорение работ по разработке ПДП. По итогам совещания задействованным в разработке проекта специалистам Государственного проектного института, а также профильным ведомствам даны соответствующие поручения завершить работу по разработке ПДП до конца года», — отметили в мэрии.

Напомним, что принятие подобного документа — ПДП центральной части Бишкека — вызвало протест у населения. Пока чиновники пытались убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, бишкекчане обратились в суд с иском об отмене ПДП. В итоге Административный суд столицы удовлетворил его и признал недействительным постановление БГК об утверждении Проекта детальной планировки.

Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части Бишкека. В Генеральной прокуратуре сообщили, что ПДП нанес ущерб государству на более чем 20 миллионов сомов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195605/
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