В Бишкеке 31 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День увеличился до 15 часов 5 минут.

Отключение газа, света, воды

8.00-18.00 — жилмассив «Маданият» (улицы Эгинчиева, Буурдинская, Кайназаровой, Темировская, Талды-Суйская), «Ала-Тоо» (улицы Ара-Кол, Улук-Тоо, Бештектир, Макмал, Терек-Сай);

9.00-18.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Исанова, Коенкозова, Киевской, Сыдыкова, проспекта Чуй;

9.00-17.00 — жилмассивы «Керемет» (улицы Месароша, Кайназаровой, Профсоюзная), «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Ак-Кула, Тундук, Тастар-Ата, Барсбек, Гагарина), «Ак-Босого» (улица Чуй, 16,18), микрорайон «Джал-23», 198).

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

У кого намечается той

Мыктыбек Мамасалиев

Родился 31 мая 1989 года в селе Шанкол Ошской области. Мастер спорта по боксу. В спортивном мире известен как Ак Аюу (Белый Медведь).

Памятные даты

Создана Бишкекская финансово-экономическая академия

Негосударственное высшее учебное заведение создано 31 мая 1994 года как Международный центр подготовки и переподготовки финансово-экономических кадров. С 1997-го имеет современное название.

Первый набор студентов составлял 25 человек.

Всемирный день без табака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака, который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.



Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 6 миллионов человек (более 600 тысяч из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма). При отсутствии действий к 2030-му эта цифра вырастет до 8 миллионов человек.



Поэтому ВОЗ призывает правительства проводить в своих странах соответствующую политику, направленную на снижение потребления табака.

Всемирный день блондинок

Фото из интернета. Актриса Кейт Бланшетт

Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у своих светлоголовых женщин-коллег. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они и решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь.

Как считают ученые, настоящая блондинка — явление редкое, и, по их подсчетам, уже к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица земли.

Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 процентов до 14 процентов от общего числа жителей планеты.

День рождения велоспорта

Фото 24.kg. Эпизод велогонки «Лесная прохлада», 2019 год

Датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была организована первая велогонка на 2 тысячи метров. Победителем гонки стал англичанин Мур.

Велосипеды тогда еще имели разные по величине колеса (их еще называли «высокими»), а до изобретения пневматической шины оставалось чуть больше 15 лет.

Велоспорт привлекает своей динамичностью и доступностью. Это один из самых экологически чистых, полезных для здоровья и интересных видов спорта.

Люди, которые меняли мир

Родился режиссер Карел Абдыкулов

Родился 31 мая 1940 года в селе Джергазар Чуйской области Кыргызстана. Народный артист КР, кинорежиссер, оператор.

В 1958-м пришел на киностудию «Кыргызфильм», работал крановщиком, осветителем.

В 1965 году поступил во ВГИК на операторский факультет. На студенческом фестивале отмечен премией за лучшую операторскую работу в своей курсовой работе «Коммуникабельность».

В 1970-м возвращается в «Кыргызфильм» и работает кинооператором.

Очень скоро Карел Абдыкулов снимал документальные фильмы как режиссер. В этом качестве он стремился реализовать свое видение мира и человека крупным планом в нем.

Ему поручались ответственные съемки: партийные пленумы и съезды, визиты в Кыргызстан Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, лидеров зарубежных стран.

Больше всего любил снимать столицу КР. В поле зрения кинокамеры Карела Абдыкулова попали почти все объекты, которые строились в 1960-1990 годах: новое правительственное здание и площадь Ала-Тоо в центре Бишкека, кинотеатры, цирк, музеи, библиотеки, спортивные комплексы, новые больницы, школы, микрорайоны «Асанбай», «Тунгуч», заводы ЖБИ.

Куда сходить

Культура

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