Помощь баткенцам. Мигранты собрали более 18 миллионов сомов

Мигранты собрали более 18 миллионов 750 тысяч сомов, предназначенные пострадавшим в приграничном конфликте баткенцам. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Элим барсынбы».

По его данным, основную часть из этой суммы — 17 миллионов 595 тысяч сомов собрали кыргызстанцы, проживающие и работающие в США. Пожертвования также поступили от соотечественников, живущих в России, Малайзии, Европе.

Уточняется, что семьям, оставшимся без кормильца, передадут по 165 тысяч сомов. Семьям, потерявшим детей, по 125 тысяч сомов, баткенцам, получившим тяжелые травмы, по 100 тысяч сомов, получившим травмы средней и легкой тяжести — по 66 тысяч и 17 тысяч сомов соответственно.

Семьям, у которых сожгли дома, будет выделено по 35 тысяч сомов.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.