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Общество

В школах Бишкека могут ввести должность системного администратора

В школах Бишкека могут ввести должность системного администратора. Об этом стало известно на совещании министра образования и науки Болотбека Купешева с руководителями районных центров образования и школ столицы, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, на совещании обсуждались вопросы организации учебного процесса в столичных школах, в том числе мотивация к учебе учащихся, аттестация учителей, подготовка педагогов с русским языком обучения для общеобразовательных организаций.

«Было предложено ввести в «Примерные типовые штаты общеобразовательных организаций» отдельную должность системного администратора для организации в школах техподдержки средств информационно-коммуникационных технологий, а также разработать положение о порядке ведения, хранения и архивирования электронных журналов общеобразовательных организаций», — отметили в Минобразования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195424/
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