Девушек обвинили в межнациональной розни. Родственники требуют отпустить их

В Бишкеке около Дома правительства проходит митинг родственников девушки, задержанной по обвинению в возбуждении расовой, этнической национальной, религиозной или межнациональной вражды.

По словам дяди 20-летней Аксаны Кемелбековой, шесть дней назад девушку задержали и водворили в ИВС ОВД Панфиловского района. Девушка записала голосовое сообщение, где якобы говорила о том, что «всех таджиков нужно выселить».

«Аудио было записано на телефон подруги Аксаны, она и отправила его в WhatsApp-группу, где были переселенцы из Таджикистана. Мы просили следователя дать нам прослушать аудио, но он не стал этого делать. Возможно, нашу родственницу подставила вторая девушка. Наш адвокат считает задержание незаконным», — сказал один из митингующих.

В ГУВД Чуйской области подтвердили информацию о том, что в Панфиловском районе установлены и задержаны две девушки, подозреваемые в распространении провокационных сообщений.

«Милиционерами была получена аудиозапись, распространяемая в WhatsApp, где женщина призывала жителей села Чалдовар избавиться от граждан Таджикистана. Экспертиза установила, что в распространяемом аудио содержатся призывы к межнациональному конфликту. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Возбуждение расовой, этнической национальной, религиозной или межнациональной вражды» УК КР. 22 мая милиция задержала двух девушек, подозреваемых в совершении этого преступления. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в ГУВД.