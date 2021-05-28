В Бишкеке 28 мая безоблачно. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День увеличился до 15 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 33, жилмассивы «Токольдош» (улица Менделеева), «Арча-Бешик», «Ынтымак» (улицы Он Арча, Абдрахманова, Бакаева), село Чон-Арык (улицы Семетей, Восточная, проспект Айтматова), микрорайон «Джал-23», 81;

9.00-18.00 — отрезки улиц Фрунзе, Коенкозова, Керимбекова, Тоголока Молдо, Кокчетавской, Щербакова, Куренкеева, Жибек Жолу, Сыдыгалиева, Манаса, Ташкентской, переулки Нижний, Багижский, Карагайский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Адыр, Проектируемая, Ак-Туз);

9.30-12.00 — отрезок улиц Малдыбаева, Медерова, Ала-Тоо, Жукеева-Пудовкина, Матросова, переулок Кокандский;

9.30-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (район, ограниченный улицами Достоевского, Акылбекова, Арстанбап, Ахунбаева);

9.30-15.00 — жилмассив «Эне-Сай» (улица 14-я), отрезки улиц Кишиневской, Удмуртской, Курманалиева, Манаса, Лермонтова, Кольбаева, проспекта Чуй;

11.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Керемет, Куйручук, Жени-Жок, Тон, Кок-Жар, Конорчок, Алма-Атинская, переулок Куйручук);

12.00-16.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 1-4-я);

12.30-17.00 — отрезки улиц Карасаева, Элебаева, Медерова, переулки Береговой, Гранитный.

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

У кого намечается той

Асылбек Топчубаев

Родился 28 мая 1978 года в селе Арек Ошской области. Вице-мэр Оша.

Руслан Тюменбаев

Родился 28 мая 1986 года. Борец греко-римского стиля, призер Олимпийских игр 2008 года.

Памятные даты

День пограничника Кыргызской Республики

Фото из интернета

В Кыргызстане впервые 28 мая праздник установлен постановлением правительства от 15 декабря 1999 года в целях формирования традиций пограничной службы, пропаганды ее значимости и обеспечения преемственности.

Свою историю праздник ведет еще с 1958-го: основанием для такой даты стало учреждение декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года Пограничной охраны границы РСФСР.

23 мая 2003-го празднование Дня пограничника установлено на 29 октября. Отпраздновав дважды, после обращения ветеранов Пограничной службы правительство приняло решение вернуть историческую дату — 28 мая.

Люди, которые меняли мир

Родился журналист Вилор Акчурин

Фото из интернета. Вилор Акчурин

Родился 28 мая 1939-го в Самарканде Узбекской ССР.

В 1960-1966 годах работал репортером Ошской областной газеты, затем в Ферганской областной газете, а в 1975-м вернулся в издание «Эхо Оша». Начинал рядовым корреспондентом, поднялся по служебной лестнице до редактора.

В начале 1990-х годов становится внешкорром Агентства печати «Новости» и газеты «Правда», параллельно работая собственным корреспондентом республиканской газеты «Слово Кыргызстана». В 1994-м занимает пост заместителя редактора в этом издании. В 2005 году перешел на должность обозревателя.

Вилор Акчурин более 50 лет отдал отечественной журналистике. И 23 года до последнего дня работал в газете «Слово Кыргызстана», где был ведущим поэтической рубрики. Благодаря ей он открыл для многих талантливых поэтов и писателей двери в большой поэтический мир.

Умер в 2014-м.

Расстрелян государственный деятель Абдыкадыр Орозбеков

Фото из интернета. Абдыкадыр Орозбеков

В 1938 году в возрасте 49 лет расстрелян государственный и политический деятель Абдыкадыр Орозбеков — один из основателей кыргызской государственности.

Родился в кишлаке Охна Маргаланского уезда — административно-территориальной единице Ферганской области Туркестанского генерал-губернаторства.

Активно боролся за установление и укрепление советской власти в Кыргызстане. Занимался становлением кыргызской государственности и сплочением разрозненных территорий кыргызов в единую административную единицу. При Абдыкадыре Орозбекове в 1930-х открыты Русский драмтеатр, высшие учебные заведения и Кыргызская государственная филармония.

За установление советской власти на территории Ферганской долины в 1924 году награжден «Золотым знаком» Туркестанской республики. 3 мая 1932-го за достигнутые успехи в развитии страны награжден орденом Трудового Красного Знамени.

По ложному обвинению арестован и приговорен к расстрелу.

Реабилитирован в 1956 году.

В Бишкеке названа улица его именем.

Умер кинорежиссер Дооронбек Садырбаев

Фото из интернета. Дооронбек Садырбаев в фильме «Алымкан»

Депутат трех созывов Жогорку Кенеша, известный кинорежиссер, заслуженный работник культуры Киргизской ССР, народный артист Кыргызской Республики, кавалер ордена «Манас» Дооронбек Садырбаев родился 13 февраля 1939 года.

Автор более 70 хроникально-документальных, 16 художественных фильмов, 8 книг, более 700 публицистических статей. Снял художественные киноленты «Удержись в седле», «Арман», «Деревенская мозаика», «Песнь о любви», «Плач волчицы», которые неоднократно отмечены призами международных и всесоюзных фестивалей телевизионного кино. Автор телесериала «Кайран Эл», хроникально-документальных фильмов «Учитель русского языка», «Земля отцов», «Чуйская долина» и других.

Ушел из жизни 28 мая 2008-го.

В столице улица Баха переименована в улицу Садырбаева.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет сказку «Любопытный слоненок».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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