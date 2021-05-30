В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зафиксировано три летальных исхода, Чуйской области — два, Иссык-Кульской — один.

С марта 2020 года в республике скончались 1 тысяча 803 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.