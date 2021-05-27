В Бишкеке 27 мая небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День увеличился до 14 часов 59 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 34, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Эр-Тайлак, Шералиева, Чатыр-Кол), «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Профессора Зимы, Архитекторная);
- 9.00-18.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улица Лумумбы);
- 9.30-19.00 — жилмассив «Нижний Токольдош» (район рынка «Мадина», улицы Чынара, Менделеева, Токольдош);
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-1» «Киргизия-2», село Чон-Арык («Манас айылы», улицы Славгородская, Кырман, Центральная, Самойленко);
- 9.30-16.00 — отрезки улиц Толстого, Лущихина, проспект Чуй, 16, 25, 34, 35;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Карпатской, Ахунбаева, Элебесова, Токтоналиева, проспекта Айтматова, переулки Сумской, Орто-Токойский;
- 12.00-18.00 — жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Макмал, Бештектир, Терек-Сай, Ара-Кол), «Ак-Ордо» (улица Алыкулова).
- До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.
Холодной воды не будет:
- 9.00-19.00 — район, ограниченный улицами Тыналиева, Минжилкиева, Садырбаева и бывшей Роторной (сейчас без названия).
У кого намечается той
Эрлис Тердикбаев
Памятные даты
День библиотек Кыргызской Республики
Впервые свой профессиональный праздник в 2009 году отметили более 2,5 тысячи библиотечных работников, из них 88 процентов — женщины.
Эта дата приурочена ко дню открытия 27 мая 1902-го в Кыргызстане первой общедоступной библиотеки.
Сегодня в республике работают более тысячи библиотек, услугами которых в КР ежегодно пользуются свыше 1 миллиона читателей. Библиотечный фонд страны составляет свыше 19 миллионов библиотечных единиц, из них 79 процентов — на русском, 19 процентов — на кыргызском, 2 процента — на других языках.
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Аман Мамытов
Родился 27 мая 1927-го в Бостери. После окончания института устроился на работу в АН Киргизской ССР, где с 1949 по 1954 год был научным сотрудником. С 1954 по 1964 год заведовал отделом почвоведения там же.
В 1964-м избран директором кыргызского филиала Среднеазиатского НИИ почвоведения. В 1966 году — директором Киргизского НИИ почвоведения.
Основные научные работы посвящены вопросам генезиса, географии, классификации, картографии, агрохимии почв и земельного кадастра. Один из основателей нового научного направления — горного почвообразования.
Скончался в 1999-м.
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».
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