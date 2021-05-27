В Бишкеке 27 мая небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День увеличился до 14 часов 59 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 34, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Эр-Тайлак, Шералиева, Чатыр-Кол), «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Профессора Зимы, Архитекторная);

9.00-18.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улица Лумумбы);

9.30-19.00 — жилмассив «Нижний Токольдош» (район рынка «Мадина», улицы Чынара, Менделеева, Токольдош);

9.30-17.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-1» «Киргизия-2», село Чон-Арык («Манас айылы», улицы Славгородская, Кырман, Центральная, Самойленко);

9.30-16.00 — отрезки улиц Толстого, Лущихина, проспект Чуй, 16, 25, 34, 35;

10.00-17.00 — отрезки улиц Карпатской, Ахунбаева, Элебесова, Токтоналиева, проспекта Айтматова, переулки Сумской, Орто-Токойский;

12.00-18.00 — жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Макмал, Бештектир, Терек-Сай, Ара-Кол), «Ак-Ордо» (улица Алыкулова).

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

Холодной воды не будет:

9.00-19.00 — район, ограниченный улицами Тыналиева, Минжилкиева, Садырбаева и бывшей Роторной (сейчас без названия).

У кого намечается той

Эрлис Тердикбаев

Родился 27 мая 1969 года в селе Иссык-Ата Чуйской области. Н ачальник Генерального штаба Вооруженных сил КР.

Памятные даты

День библиотек Кыргызской Республики

Фото из интернета. Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А.Осмонова

Впервые свой профессиональный праздник в 2009 году отметили более 2,5 тысячи библиотечных работников, из них 88 процентов — женщины.

Эта дата приурочена ко дню открытия 27 мая 1902-го в Кыргызстане первой общедоступной библиотеки.

Сегодня в республике работают более тысячи библиотек, услугами которых в КР ежегодно пользуются свыше 1 миллиона читателей. Библиотечный фонд страны составляет свыше 19 миллионов библиотечных единиц, из них 79 процентов — на русском, 19 процентов — на кыргызском, 2 процента — на других языках.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Аман Мамытов

Фото из интернета. Аман Мамытов

Родился 27 мая 1927-го в Бостери. После окончания института устроился на работу в АН Киргизской ССР, где с 1949 по 1954 год был научным сотрудником. С 1954 по 1964 год заведовал отделом почвоведения там же.

В 1964-м избран директором кыргызского филиала Среднеазиатского НИИ почвоведения. В 1966 году — директором Киргизского НИИ почвоведения.

Основные научные работы посвящены вопросам генезиса, географии, классификации, картографии, агрохимии почв и земельного кадастра. Один из основателей нового научного направления — горного почвообразования.

Скончался в 1999-м.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

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