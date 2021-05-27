Чистая вода, школы, детсады. Жители города Ош озвучили проблемы градоначальнику

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов встретился с жителями кварталов 222-223 и выслушал их проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета южной столицы.

По ее данным, градоначальник заверил, что на обеспечение района чистой питьевой водой уже выделены деньги, а в следующем году там построят детский сад.

«В этом году из местного бюджета выделили более 10 миллионов сомов на полное водоснабжение внутренних улиц. Возобновится также строительство школы за счет средств республиканского бюджета. Если деньги выделят в полном объеме, стройка начнется уже в этом году», — сказал Таалайбек Сарыбашов.