На «Байконуре» на недостроенном «Буране» написали: «Юра, мы приехали»

На космодром «Байконур» проникли вандалы, которые разрисовали граффити недостроенный космический корабль «Буран», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В Telegram-канале агентства опубликованы фотографии разрисованного «Бурана». На них видны надписи: «Юра, мы приехали» и «Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».

Кроме того, неизвестные оставили на корабле четыре подписи.

Советский космический корабль «Буран» разрабатывался НПО «Молния» в 1980-е годы в рамках программы «Энергия — Буран». Предполагалось, что «Буран» сможет доставлять на орбиту и возвращать на Землю космические аппараты, грузы и космонавтов, выполняя как пилотируемые полеты, так и полеты без экипажа. Первый и единственный полет «Буран» совершил в ноябре 1988-го. В 1993 году программа «Энергия — Буран» была официально закрыта.