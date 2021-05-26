Изнасилование в Тоне. Суд оценил честь и достоинство девочки в 40 тысяч сомов

Тонский районный суд рассмотрел исковое заявление о защите чести и достоинства изнасилованной девочки. Об этом 24.kg сообщила адвокат Эсения Рамазанова.

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По ее словам, ранее адвокаты подали в суд на родственников осужденных, оскорбивших девочку в СМИ.

«Сайты Kloop.kg и Super.kg были привлечены в качестве третьих лиц, где было размещено интервью родственников двоих осужденных. На видео мужчины заявили, что наша подзащитная испорченная и сама совратила обвиняемых. В ходе разбирательства один из ответчиков Садыр Мамытов хотел пойти на мировую, дав опровержение в СМИ. Другой ответчик Казыша Койгельдиев, наоборот, повторил свои слова и заявил, что маму девочки нужно лишить родительских прав за то, что она плохо воспитала ее», — сказала Эсения Рамазанова.

В качестве морального ущерба защита девочки просила выплатить родителям несовершеннолетней 5 миллионов сомов и обязать дать опровержение. Тонский районный суд частично удовлетворил иск, взыскав с обоих ответчиков 40 тысяч сомов солидарно.

«Возможно, судья не стала обязывать ответчиков давать опровержение, чтобы в очередной раз не травмировать девочку. Решается вопрос об обжаловании решения», — добавила Эсения Рамазанова.

Напомним, Иссык-Кульский областной суд приговорил двоих обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки к 15 годам лишения свободы, а третьего — к 20 годам. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что она беременна.