08:35
USD 83.25
EUR 102.06
RUB 1.13
Общество

Газета «Дело №...» заявила о своем закрытии

Газета «Дело №...» закрылась. Сегодня вышел последний выпуск издания.

На первой полосе размещено сообщение, в котором говорится, что «в связи с неприемлемой политической ситуацией, сложившейся в стране, в общем и в газете в частности, «Дело №...» прекращает выпуск».

Бессменными издателями еженедельника были Светлана Красильникова и Виктор Запольский. Газета выходила в течение 30 лет. Ее тираж в лучшие годы варьировался от 50 до 70 тысяч экземпляров. Последние годы тиражи падали и популярность еженедельника стремительно снижалась. Сегодняшний номер вышел тиражом всего 4 тысячи 200.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195185/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Представитель ЮНИСЕФ в КР. Дети заслуживают этического освещения в СМИ
Иски Матраимовых против СМИ. Суд отложили из-за неявки истцов
Это минус. Сторонники и. о. президента умудрились испортить отношения со СМИ
Во время беспорядков в Бишкеке зафиксировано 20 фактов нападения на журналистов
Взаимодействие власти со СМИ зависит от уровня политической культуры
Журналисты призывают власти обеспечить возможность работы в условиях угроз
Подпишет ли президент Закон «О манипулировании информацией»? Опрос
Ограничения для СМИ в условиях режима ЧП. Комментарий пресс-секретаря премьера
Дело Курсана Асанова. Редактор газеты «Чындык» вышел с допроса
Редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова вызвали на допрос
Популярные новости
Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в&nbsp;Росавиации Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в Росавиации
Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с&nbsp;угрозами и&nbsp;слежкой Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с угрозами и слежкой
Неделя-24. Скандал с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo; и&nbsp;наступающий коронавирус Неделя-24. Скандал с «Кумтором» и наступающий коронавирус
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;здания ГКНБ митингуют: просят Камчыбека Ташиева принять В Бишкеке у здания ГКНБ митингуют: просят Камчыбека Ташиева принять
Бизнес
Осталось шесть дней до&nbsp;розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты! Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!
Как поступить в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики? Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?
Скорая помощь от&nbsp;мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков Скорая помощь от мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
26 мая, среда
08:32
Новая избирательная система. Выдвигать одномандатников смогут и партии Новая избирательная система. Выдвигать одномандатников...
08:26
Газета «Дело №...» заявила о своем закрытии
08:10
ВОЗ: При справедливом распределении вакцин их хватило бы на всех медиков
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 мая, вторник
23:55
Ученые создали искусственное сердце из самоорганизовавшихся стволовых клеток
23:30
В Кыргызстане вывели новую породу овец, используя гиссарских баранов
23:05
Этнические кыргызы, проживающие в Ала-Буке, не могут получить гражданство
22:43
Суперлуние и полное затмение Луны произойдут одновременно: завтра можно увидеть
22:23
В некоторых районах городов Айдаркена и Кадамджая не будет газа