Газета «Дело №...» заявила о своем закрытии

Газета «Дело №...» закрылась. Сегодня вышел последний выпуск издания.

На первой полосе размещено сообщение, в котором говорится, что «в связи с неприемлемой политической ситуацией, сложившейся в стране, в общем и в газете в частности, «Дело №...» прекращает выпуск».

Бессменными издателями еженедельника были Светлана Красильникова и Виктор Запольский. Газета выходила в течение 30 лет. Ее тираж в лучшие годы варьировался от 50 до 70 тысяч экземпляров. Последние годы тиражи падали и популярность еженедельника стремительно снижалась. Сегодняшний номер вышел тиражом всего 4 тысячи 200.