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Общество

Почты России и Кыргызстана в два раза снизят тарифы на доставку

Почта России и ГП «Кыргыз почтасы» подписали соглашение о снижении тарифов на доставку для корпоративных клиентов. Об этом сообщается на сайте почты России.

По его данным, в июне 2021 года стоимость доставки посылок от корпоративных клиентов из России в КР снизится в два раза: посылка весом до килограмма будет стоить 498 рублей вместо 1 тысячи 46. Каждый дополнительный килограмм будет стоить 96 рублей вместо 182.

В ближайшее время почта Кыргызстана также планирует существенно снизить тариф на доставку в Россию.

«Снижение тарифов сможет дать хороший стимул к росту экспорта из России в Киргизию. Мы видим, что спрос на доставку в страны ЕАЭС растет. В 2020 году, несмотря на транспортные ограничения, экспорт в страны союза вырос на 9 процентов до 327 тысяч отправлений в год. Мы уверены, что новые тарифы помогут еще большему числу интернет-магазинов и продавцов, в первую очередь малому и среднему бизнесу, начать продавать товары за рубежом», — отметил заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195153/
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