В некоторых районах городов Айдаркена и Кадамджая не будет газа

В некоторых районах городов Айдаркена и Кадамджая 27 мая не будет газа. Об этом сообщили в компании «Газпром Кыргызстан».

Отключение в Айдаркене связано с текущим ремонтом шкафных газорегуляторных пунктов, обеспечивающих снижение давления. Газа не будет с 8.00 до 17.00 на улицах Гагарина, Базарной, Раззакова, Кенчилар, Гауян, Шевченко, Кыргызстан, Некрасова.

В Кадамджае с 12.00 до 16.00 проведут ремонт на магистральном газопроводе компании «Узтрансгаз», обеспечивающем подачу голубого топлива жителям города.

Работы являются профилактическими и предназначены для исключения аварийных ситуаций в будущем, отметили в компании.