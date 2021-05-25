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Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

При сильном ветре тополя возле МВД могли упасть, заявили в «Зеленхозе»

При сильном ветре тополя возле МВД могли упасть. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МП «Зеленхоз».

По ее данным, сегодня спилили два-три дерева.

«Это высохшие изнутри тополя, аварийные. Акт на снос имеется, разрешение с нашей стороны тоже», — отметили в МП.

Напомним, 12 мая возле МВД спилили еще несколько деревьев из-за реконструкции здания и прилегающей территории.

«Есть гарантийное письмо о том, что министерство выплатит денежную компенсацию взамен срубленных деревьев. Новые саженцы будут высажены на усмотрение Бишкекзеленхоза», — добавили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195059/
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