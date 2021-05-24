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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Семейное насилие. Кыргызстанке в Саудовской Аравии помогли дипломаты

Кыргызстанке Асель Дуванаевой, которую в Саудовской Аравии подвергали домашнему насилию, помогли. Об этом сообщают ее знакомые.

Отмечается, что это стало возможным благодаря сотрудникам посольства Кыргызстана и ее приятельнице Ларисе Даниленко, которая первой забила тревогу.

«Документы Асели в полиции отдали. Муж возмущался, кричал, но отдал. Теперь надо собирать деньги на адвоката, чтобы развестись», — рассказала Лариса Даниленко.

Отметим, ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где кыргызстанка Асель Дуванаева, проживающая в Саудовской Аравии, просит о помощи, жалуясь на семейное насилие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195031/
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