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Общество

Дело журналиста. Суд удовлетворил жалобу Каната Каниметова на следователя

Аламединский районный суд удовлетворил жалобу журналиста Каната Каниметова на действия дознавателя ОВД, который взял подписку о неразглашении после проведения допроса. Об этом сообщают юристы Института медиа полиси. 

Репортер отказался давать подписку о неразглашении. Он был допрошен 12 мая по факту публикации поста в соцсети. На допросе Канат Каниметов напомнил, что его конституционные права включают право на свободу выражения мнения и свободу слова. В случае если кто-либо из должностных лиц считает, что опубликованная информация порочит их честь и достоинство, то они по закону могут обратиться в суд в установленном гражданском порядке.

Сегодня суд посчитал доводы юристов убедительными. Журналист может сообщать о ходе досудебного разбирательства по его делу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пришли в дом на Иссык-Куле, где раньше жил журналист Канат Каниметов, и интересовались его местонахождением. До этого его допрашивали в ГКНБ в рамках уголовного дела в отношении Абдиля Сегизбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194996/
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