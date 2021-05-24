Дело журналиста. Канат Каниметов подал в суд на следователя

Журналист Канат Каниметов подал в суд на следователя Аламединского РОВД. Сегодня в Аламединском районном суде состоится слушание. Об этом сообщают юристы Института Медиа Полиси.

Уточняется, что репортер отказался давать подписку о неразглашении. Он был допрошен 12 мая по факту публикации поста в соцсети. На допросе Канат Каниметов напомнил, что его конституционные права включают право на свободу выражения мнения и свободу слова. В случае, если кто-либо из должностных лиц считает, что опубликованная информация порочит их честь и достоинство, то они по закону могут обратиться в суд в установленном гражданском порядке.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пришли в дом на Иссык-Куле, где раньше жил журналист Канат Каниметов, и интересовались его местонахождением. До этого его допрашивали в ГКНБ в рамках уголовного дела в отношении Абдиля Сегизбаева.