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Общество

CPJ призывает прекратить преследование журналиста Каната Каниметова

Власти Кыргызстана должны прекратить преследование журналиста Каната Каниметова и позволить ему работать свободно и без страха, заявил Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists).

11 марта сотрудники ГКНБ Кыргызстана вызвали Каната Каниметова, журналиста телеканала «Апрель», на допрос в рамках уголовного дела экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

По словам журналиста и его адвоката Нурбека Сыдыкова, хотя Каниметов и был вызван в качестве свидетеля, следователи допросили его как подозреваемого по уголовному делу, но не обвиняли его в каких-либо конкретных преступлениях.

Кроме того, в начале апреля сотрудники милиции опросили нескольких родственников и соседей Каниметова о его местонахождении.

По мнению журналиста, данные действия были попыткой оказать на него давление в отместку за материалы с критикой в ​​адрес властей.

«Власти Кыргызстана должны немедленно прекратить преследование журналиста Каната Каниметова и членов его семьи и обеспечить привлечение журналистом руководства страны к ответу, не опасаясь возмездия, — отметила Гульноза Саид, координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии. — Вместо того чтобы пытаться запугать неудобных журналистов, власти при новоизбранном президенте Садыре Жапарове должны осознавать, что критика и разнообразие взглядов являются важными составляющими демократического общества, которое они, по их утверждениям, строят».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192917/
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