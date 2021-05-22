Директором по корпоративным связям «Кумтора» стал Кубатбек Кожоналиев

Директором по корпоративным связям и правовым вопросам ЗАО «Кумтор Голд Компани» стал бывший военный прокурор Кубатбек Кожоналиев. Такое распоряжение подписал временный внешний управляющий Тенгиз Болтурук.

Указано, что он будет курировать работу службы безопасности, управления по работе с правительством и регионами, отдела по работе со СМИ, отдела по правовым вопросам. Кубатбек Кожоналиев напрямую подотчетен Тенгизу Болтуруку.

Фото из интернета. Тенгиз Болтурук назначил директором по корпоративным связям и правовым вопросам ЗАО «Кумтор Голд Компани» Кубатбека Кожоналиева

Кубатбек Кожоналиев проходил обвиняемым по уголовному делу о попытке захвата власти. Ему вменялись статьи 28 «Покушение на преступление», 30 «Соучастие в преступлении», 295 «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и 297 «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» УК КР.

Подсудимыми тогда были Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев и Талант Мамытов. Они организовали митинг 3 октября 2012 года, когда толпа, возглавляемая депутатами, перелезла через забор «Белого дома».

Суд Кубатбека Кожоналиева оправдал.