В Бишкеке состоялось награждение победителей республиканского конкурса учителей истории. Об этом сообщили в фонде «Евразийцы — новая волна».

По его данным, конкурс, приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в марте.

Преподаватели общеобразовательных учреждений Кыргызстана состязались в проведении самого оригинального и инновационного урока на тему «Победили вместе во имя мира и созидания!»

За два месяца на электронный адрес организаторов поступило более 100 заявок со всех регионов страны. Компетентная комиссия до финала допустила 30 видеоуроков.

Победителями республиканского конкурса стали:

— Элиза Сталбекова, учитель истории УВК школы-гимназии № 38 в Бишкеке (1-е место);

— Айпери Капар кызы, учитель истории Ак-Тюзской средней школы Чуйской области (2-е место);

— Чолпон Кыдыралиева, учитель истории школы № 3 села Чалдыбар Чуйской области (3-е место);

— Назира Кабылбекова, учитель истории школы-лицея № 28 имени Ормонбекова в Токтогуле Джалал-Абадской области (4-е место).

Организаторами республиканского конкурса выступили Министерство образования и науки, Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева, фонд «Евразийцы — новая волна» и Ассоциация преподавателей истории.