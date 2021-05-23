Опасно есть. Как не угодить с пикника в больницу

Затяжные дожди, похоже, закончились. Стартовал сезон пикников. Предсказуемо, что горожане не захотят проводить солнечные, теплые выходные в душных квартирах и потянутся на природу.

В стандартное меню бишкекчан, желающих провести досуг в ущелье, наслаждаясь шумом горной речки, входят шашлыки, плов, домашние маринады, различные салаты от оливье до помидоров с огурцами. Но не редки случаи, когда участники полевого застолья попадают прямиком в больницу.

Сейчас Республиканская инфекционная больница целиком перепрофилирована под прием больных с коронавирусом. С кишечным отравлением госпитализируют в Городскую клиническую и Чуйскую областную больницы. Жалобы обычные — рези в животе, рвота и диарея. По оценкам врачей, в разгар вылазок на природу, в среднем попадают потом на больничные койки в стуки до 30 человек. Диагноз почти во всех случаях «острое кишечное отравление». Как себя уберечь от больничной палаты и капельниц, в советах 24.kg.

1 Есть ли универсальный способ, как защитить себя от отравления? Соблюдайте личную гигиену. Тщательно мойте руки, причем с мылом, и промывайте овощи, фрукты и зелень перед тем, как подать их на стол.

2 У меня свой огород. Нужно ли подвергать тщательной обработке овощи, укроп, зеленый лук, выращенные на собственных грядках? Любые ингредиенты для салата или легкой закуски необходимо промыть в холодной воде несколько раз. Если вы находитесь на дачном участке и условия позволяют, можно обработать овощи и ягоды дополнительно прокипяченной водой.

3 Если я покупаю овощи и фрукты в магазине, в контейнерах, их тоже надо мыть? Яблоки, клубнику, сливы, помидоры, абрикосы, персики, огурцы, листья салата необходимо основательно вымыть. Виноград и черешню лучше прополоскать через дуршлаг четыре-пять раз.

4 Чем лучше заправить салат — майонезом или сметаной? Поздней весной и летом лучше вообще избегать употребления в пищу салатов, заправленных майонезом или сметаной. Даже если они в вакуумной упаковке и срок годности истекает послезавтра. Нет гарантии, что производители из стремления сэкономить не добавили просроченный майонез или сметану. Чтобы обезопасить себя, лучше покупать свежие овощи и самим готовить нарезки, а салаты заправлять растительным маслом. От домашних майонеза, сметаны, айрана, творога на весенне-летний период лучше вообще отказаться. Самим также не стоит готовить такие салаты. Нет гарантии, что он не прокиснет, пока вы его везете в машине.

5 Можно ли отравиться домашними консервами и приправами? В домашних консервах развивается и очень уютно себя чувствует ботулизм. Эта палочка не имеет характерного вкуса или запаха, но при попадании в организм, еще и с ослабленным иммунитетом смертельно опасна. Особую угрозу представляют маринованные огурцы, баклажаны и кабачки. Риск же отравиться консервацией промышленной обработки минимален. Однако закатанные в банки овощи следует покупать только в больших супермаркетах. Не следует отовариваться в придорожных павильонах или приобретать консервы у бабушек. Это же касается и грибов. К этому продукту особое внимание. Отравление грибами зачастую заканчивается летальным исходом.

6 Как распознать ботулизм и сколько длится инкубационный период? Первые признаки отравления проявляются спустя два часа, иногда через пять часов. В редких случаях болезнь дает о себе знать через сутки. У больного наблюдаются светобоязнь, нарушается координация движения, ему трудно глотать и даже говорить. Отравившегося следует немедленно везти в больницу и лечить в стационарных условиях. Заниматься самолечением губительно.

7 Можно ли в домашних условиях оказать помощь отравившемуся? При первых симптомах необходимо сразу же везти к врачу. Самостоятельно помочь такому больному не получится. Палочка очень активна, и при попадании в желудок основной удар приходится на центральную нервную систему, вирус попадает в кровь и распространяется мгновенно.

8 Если заболевший оказался далеко от клиники, можно ли ему промыть желудок до приезда врачей? Необходимо вызвать рвоту, для чего больного нужно напоить слабым раствором марганцовки. Никакие дополнительные препараты, даже активированный уголь или мезим, без рекомендации медиков давать не следует, поскольку можно смазать клиническую картину и спровоцировать еще большую интоксикацию или вызвать аллергию.

9 Симптомы простого отравления схожи с сальмонеллезом. Как не перепутать? При сальмонеллезе поднимается температура, сопровождаемая резкими болями в области кишечника. Обычные лекарства, останавливающие рвоту или диарею, не помогают, состояние больного ухудшается, и сбить температуру получается только на несколько часов. Таких больных необходимо везти в клинику, и только в стационаре возможно купировать развитие вируса сальмонеллы.

10 В каких продуктах содержится сальмонелла? Во всех молочных продуктах, в мясе птицы. Сальмонелла погибает только в яйцах, сваренных вкрутую. Можно подцепить сальмонеллез, если попробуешь плохо прожаренный шашлык из куриных ножек или филе. Если даже мясо, перед тем как замариновать, ошпарить кипятком, это не поможет.