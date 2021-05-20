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Общество

Отключение воды в «Рухий-Мурасе». Жителям не доставляют квитанции об оплате

Жителям жилмассива «Рухий-Мурас» не доставляют квитанции об оплате за коммунальные услуги. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, люди не знают, куда платить за воду, так как у них нет лицевого счета.

«У нас вторые сутки нет воды. По новостям мы узнали, что, оказывается, это из-за долгов. Но как нам оплачивать правильно, чтобы оплата попадала по адресу, если в наш дом не приносят квитанции или какие-то уведомления? У нас даже лицевого счета нет», — рассказала читательница.

В мэрии Бишкека рассказали 24.kg, что сбором денег за коммунальные услуги в Аламединском районе занимаются представители сельской Ассоциации водопользователей.

«В Аламединском районе сбором денег занимаются представители сельской Ассоциации водопользователей. Они также должны заниматься внутренним регулированием давления воды», — сообщили в мэрии.

Напомним, накануне читатель сообщил 24.kg, что всем жителям жилмассива «Рухий-Мурас» отключили воду из-за долгов нескольких домов. Мэрия ранее сообщила, что долг за май составил 17 миллионов 896 тысяч 8 сомов, в связи с этим объем снижен на 165 литров в сутки на одного человека. Однако жители утверждают, что воду им снова отключили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194641/
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