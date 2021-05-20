COVID-19 в мире. Заразились более 164,6 миллиона, умерли более 3,4 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 655 тысяч 71 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 164 миллиона 619 тысяч 2 человека. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 26 тысяч 290), Индии (25 миллионов 496 тысяч 330), Бразилии (15 миллионов 812 тысячи 55), Франции (5 миллионов 978 тысяч 650), Турции (5 миллионов 151 тысяча 38), России (4 миллиона 908 тысяч 494), Великобритании (4 миллиона 468 тысяч 366), Италии (4 миллиона 172 тысячи 525), Германии (3 миллиона 627 тысяч 777), Испании (3 миллиона 625 тысяч 928), Аргентине (3 миллиона 411 тысяч 160), Колумбии (3 миллиона 161 тысяча 126) и Польше (2 миллиона 859 тысяч 261).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 413 тысяч 336. За трое суток показатель вырос на 13 тысяч 543 человека. В том числе в США всего скончались 587 тысяч 867 человека, Бразилии — 441 тысяча 691, Индии — 283 тысячи 248, Мексике — 220 тысяч 850, Великобритании — 127 тысяч 956, Италии — 124 тысячи 646 и России — 115 тысяч 3.

В Кыргызстане зарегистрировали 101 тысячу 580 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 420 тысяч 863, Узбекистане — 97 тысяч 280, Таджикистане — 13 тысяч 308.