Модели поездов и вагонов. Что хранится в железнодорожном музее Бишкека

В профессиональном лицее № 97, который уже 80 лет выпускает специалистов для железной дороги, есть музей, где хранятся макеты вагонов и поездов.

Мастер производственного обучения по специальности «машинист тепловоза» Любовь Бутакова работает здесь почти 45 лет и хорошо знает историю кыргызской железной дороги. Она поделилась с 24.kg своими воспоминаниями и рассказала о том, что хранится в музее.

Фото 24.kg. Любовь Бутакова

«У нас уникальный музей — единственный в стране», — с гордостью говорит Любовь Бутакова. В музее несколько десятков экспонатов. Большинство из них студенты сделали своими руками.

Раньше все были заинтересованы, студенты, преподаватели сидели сутками и создавали модели, из дома приносили консервные банки, сломанные игрушки. Из этого творили. Любовь Бутакова

Все модели были рабочие, достаточно включить их в розетку. Сегодня все пришло в негодное состояние. Чтобы починить машины, нужны специальные моторчики, которые в наше время найти нелегко.

Посетителям музея рассказывают о том, как на станции Пишпек в августе 1924 года торжественно встретили первый поезд, которые приехал из станции «Луговая» (Мерке, Казахстан), что в 1932 году построили ветку от Фрунзе до Канта. И примерно каждые десять лет строили новые пути, появлялись разные маршруты.

Показывают чугунный колокол, звон которого в советское время сообщал об отправке поезда со станции. Его звон был слышен до села Беловодского.

А этот макет железной дороги сконструировали двое выпускников профлицея в 1997 году, один из них Руслан Байбосунов. После защиты дипломной работы модель хранилась у него дома. Но молодой человек погиб в автомобильной аварии, а его отец решил передать макет в музей училища в память о сыне.

К сожалению, былая слава музея постепенно угасает. Здание требует капитального ремонта, фонд музея давно не пополнялся. Но все равно сюда приходят на экскурсии — и дошколята, и ученики младших классов бишкекских школ. А некоторые модели поездов по-прежнему отправляют на отечественные и зарубежные выставки.