Модели поездов и вагонов. Что хранится в железнодорожном музее Бишкека

В профессиональном лицее № 97, который уже 80 лет выпускает специалистов для железной дороги, есть музей, где хранятся макеты вагонов и поездов.
Мастер производственного обучения по специальности «машинист тепловоза» Любовь Бутакова работает здесь почти 45 лет и хорошо знает историю кыргызской железной дороги. Она поделилась с 24.kg своими воспоминаниями и рассказала о том, что хранится в музее.
«У нас уникальный музей — единственный в стране», — с гордостью говорит Любовь Бутакова. В музее несколько десятков экспонатов. Большинство из них студенты сделали своими руками.
Раньше все были заинтересованы, студенты, преподаватели сидели сутками и создавали модели, из дома приносили консервные банки, сломанные игрушки. Из этого творили.Любовь Бутакова
Все модели были рабочие, достаточно включить их в розетку. Сегодня все пришло в негодное состояние. Чтобы починить машины, нужны специальные моторчики, которые в наше время найти нелегко.
Показывают чугунный колокол, звон которого в советское время сообщал об отправке поезда со станции. Его звон был слышен до села Беловодского.