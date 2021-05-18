В Бишкеке проходит Глобальная неделя ООН по безопасности дорожного движения

В Бишкеке 17-23 мая проходит VI Глобальная неделя ООН по безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в ОО «Дорожная безопасность».
По их данным, в 2021 году темой недели является «30 километров в час в местах, где живут люди, где играют и учатся дети».
Лозунг всех акций — «Улицы для жизни» #Нравится30.
Накануне состоялось открытие фотовыставки, где представлены снимки людей, поддержавших акцию «Улицы для жизни».
Кроме фотовыставки, ОО «Дорожная безопасность» совместно с партнерами проводит учебно-показательные патрульные посты в школах, патрульный пост с рамкой #Нравится30.