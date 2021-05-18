В Бишкеке проходит Глобальная неделя ООН по безопасности дорожного движения

В Бишкеке 17-23 мая проходит VI Глобальная неделя ООН по безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в ОО «Дорожная безопасность».

По их данным, в 2021 году темой недели является «30 километров в час в местах, где живут люди, где играют и учатся дети».

Лозунг всех акций — «Улицы для жизни» #Нравится30.

Накануне состоялось открытие фотовыставки, где представлены снимки людей, поддержавших акцию «Улицы для жизни».

Выступающие отметили важность темы Недели ООН, ведь снижение скорости движения автомобилей до 30 километров в час может спасти жизни. Ежегодно в мире на дорогах получают травмы более 10,5 миллиона детей и молодых людей, почти 300 тысяч погибают.

Кроме фотовыставки, ОО «Дорожная безопасность» совместно с партнерами проводит учебно-показательные патрульные посты в школах, патрульный пост с рамкой #Нравится30.