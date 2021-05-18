В Бишкек из Казахстана прибыло около 4,5 тысячи тонн муки в качестве гумпомощи

В Бишкек прибыла гуманитарная помощь из Казахстана. Об этом сообщили в посольстве соседнего государства в Кыргызстане.

По его данным, сегодня состоялась церемония передачи первой партии казахстанской гуманитарной помощи — около 4 тысяч 500 тонн пшеничной муки. Она доставлена по железной дороге в 75 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

В посольстве напомнили, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь братскому кыргызскому народу — передать 10 тысяч тонн муки.

В мае прошлого года соседнее государство передало около 5 тысяч тонн муки, в ноябре — 400 единиц аппаратов ИВЛ и 2 миллиона медицинских масок на общую сумму 900 тысяч долларов.