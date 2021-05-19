В Бишкеке 19 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 14 часов 45 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Абдрахманова, 152, Балтагулова, 2/1;

9.00-18.00 — отрезки улиц Абдыкадырова, Матыева, Островского, Айни, Бакаева, Гагарина, Красной, Тыныбекова, Левоневского, Асаналиева, Керимбекова, Логвиненко, Валдайской, проспектов Манаса, Жибек Жолу, переулки Яблочный, Смоленский;

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 14/1, 11/1, 7/1, 6/1, 28/1, 28/2, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/6;

9.30-11.00 — отрезки улиц Джантошева, Карпатской, Пудовкина, Шопокова, переулок Сумской, 98а;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Ахунбаева, Босого, Тон, Кок-Жар, Жени-Жок, Куйручук), «Келечек» (улицы Тирек-8, Келечек-12, Хвойная), «Арча-Бешик» (улицы Кен-Кол, Кен-Суу, Чортекова, Ала-Арча-1, Жазыйра, Бадахшан, Чортекова);

10.00-12.00 — 11-й микрорайон, 12/1, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3;

12.00-1400 — 8-й микрорайон, 45-47, 46/1, 46/2, улица Жукеева-Пудовкина, 77, 79, 81, 83.

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

У кого намечается той

Абдимуктар Маматов

Родился 19 мая 1950 года в селе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Шаршенбек Абдыкеримов

Родился 19 мая 1970 года в селе Кара-Суу Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Уран Ахметов

Родился 19 мая 1980 года. Директор Национального института стратегических исследований КР.

Памятные даты

В Кыргызстане открыта Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР

19 мая 1969 года приказом МВД СССР создана Фрунзенская специальная средняя школа милиции. Преподавательский состав скомплектован за счет Иваново-Франковской и Елабужской специальных средних школ милиции МВД СССР, а также из числа практических работников МВД Кыргызстана.

9 июля 1991-го Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР указом главы государства преобразована в Бишкекскую высшую школу МВД КР. А 15 января 2000 года преобразована в Академию Министерства внутренних дел КР.

После окончания пятилетнего курса обучения курсанты получают звание «лейтенант» и специальность «юриспруденция».

Люди, которые меняли мир

Родился красноармеец Дуйшенкул Шопоков

Родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Чуйской области Кыргызстана.

16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак немецких фашистов. Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю. В этом бою Дуйшенкул Шопоков героически погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 июля 1942 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Фото из интернета. Бюст Дуйшенкула Шопокова в Волоколамске

В честь него названы город в Чуйской области, несколько школ. 7 мая 2015-го бюст Дуйшенкула Шопокова установлен в Волоколамске.

Родился государственный деятель Алымбек Савитахунов

Родился 19 мая 1929 года в Балыкчи Иссык-Кульской области.

После окончания института, в 1949-м, начал с работы в Министерстве сельского хозяйства Киргизской ССР, где прошел путь от старшего зоотехника до начальника главного управления животноводства;

1980-1985 — министр сельского хозяйства Киргизской ССР.

Был депутатом Верховного Совета СССР 10-го созыва, депутатом Верховного Совета республики 8-го, 9-го и 11-го созывов.

Один из видных государственных деятелей Кыргызстана своего времени, внесший большой личный вклад в социально-экономическое развитие страны и ее аграрного сектора.

Умер в 2017 году.

Родился композитор Михаил Бурштин

Родился 19 мая 1943 года во Фрунзе. Член Союза композиторов Киргизии (1969), Израиля (1993). Заслуженный деятель культуры КР (1990).

Являлся одним из ведущих пианистов-исполнителей республики, первым исполнителем многих фортепианных и камерно-инструментальных произведений кыргызских авторов.

Интересы композитора выходят за рамки привычного круга образных и жанровых представлений, сложившихся в кыргызском профессиональном музыкальном искусстве.

Михаил Бурштин смело экспериментирует с жанровыми моделями искусства прошлого и настоящего, пользуясь при этом кардинально новыми средствами музыки XX столетия в области формы, лада, гармонии, полифонии, метроритма, инструментовки.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», «Творческой группе 705»;

Винный магазин «Винтаж» приглашает на ярмарку изделий ручной работы.

Куда сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

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