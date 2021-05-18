В рамках COVAX доставлено 65 миллионов доз вакцин от COVID-19 по всему миру. Об этом сообщают «Новости ООН» со ссылкой на главу ЮНИСЕФ Генриетту Фор.

Она отметила, что этот показатель мог бы составить уже 170 миллионов доз, и вновь призвала развитые страны делиться вакцинами.

«Мы неоднократно предупреждали о том, что может произойти, если потеряем бдительность и оставим бедные страны и страны со средним уровнем дохода без доступа к вакцинам, средствам диагностики и лечения. Мы опасаемся, что всплеск пандемии в Индии — предвестник того, что произойдет в других странах, если наши предупреждения так и останутся без внимания», — сказала Генриетта Фор.

Глава ЮНИСЕФ добавила, что к тому времени, когда в следующем месяце лидеры «большой семерки» соберутся в Великобритании, а смертельная вторая волна COVID-19, вероятно, и дальше будет захлестывать Индию и соседние страны в Южной Азии, дефицит вакцин в рамках COVAX составит уже около 190 миллионов доз.

По словам Генриетты Фор, из-за катастрофической эпидемиологической ситуации в Индии 140 миллионов доз вакцин, которые страна планировала предоставить через COVAX, теперь понадобятся для экстренной вакцинации жителей самой Индии. В июне COVAX не досчитается еще 50 миллионов доз.

Чем дольше коронавирус будет бесконтрольно распространяться по всему миру, тем больше будет появляться новых, опасных штаммов. Генриетта Фор

Она добавила, что самый простой выход из пандемии — это глобальное, справедливое распределение вакцин, средств диагностики и лечения. По подсчетам ЮНИСЕФ, страны «большой семерки» и страны Евросоюза могли бы предоставить проекту COVAX 153 миллиона доз препаратов в ближайшие три месяца. Это всего 20 процентов их запасов вакцин.

COVAX — это уникальный проект Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ и альянса GAVI. В нем участвуют десятки стран. Главная цель инициативы — добиться того, чтобы вакцину получили не только развитые, но и развивающиеся страны.