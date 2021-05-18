13:49
USD 84.30
EUR 102.40
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В рамках COVAX доставлено 65 миллионов доз вакцин от COVID-19 по всему миру

В рамках COVAX доставлено 65 миллионов доз вакцин от COVID-19 по всему миру. Об этом сообщают «Новости ООН» со ссылкой на главу ЮНИСЕФ Генриетту Фор.

Она отметила, что этот показатель мог бы составить уже 170 миллионов доз, и вновь призвала развитые страны делиться вакцинами.

«Мы неоднократно предупреждали о том, что может произойти, если потеряем бдительность и оставим бедные страны и страны со средним уровнем дохода без доступа к вакцинам, средствам диагностики и лечения. Мы опасаемся, что всплеск пандемии в Индии — предвестник того, что произойдет в других странах, если наши предупреждения так и останутся без внимания», — сказала Генриетта Фор.

Глава ЮНИСЕФ добавила, что к тому времени, когда в следующем месяце лидеры «большой семерки» соберутся в Великобритании, а смертельная вторая волна COVID-19, вероятно, и дальше будет захлестывать Индию и соседние страны в Южной Азии, дефицит вакцин в рамках COVAX составит уже около 190 миллионов доз.

По словам Генриетты Фор, из-за катастрофической эпидемиологической ситуации в Индии 140 миллионов доз вакцин, которые страна планировала предоставить через COVAX, теперь понадобятся для экстренной вакцинации жителей самой Индии. В июне COVAX не досчитается еще 50 миллионов доз.

Чем дольше коронавирус будет бесконтрольно распространяться по всему миру, тем больше будет появляться новых, опасных штаммов.

Генриетта Фор

Она добавила, что самый простой выход из пандемии — это глобальное, справедливое распределение вакцин, средств диагностики и лечения. По подсчетам ЮНИСЕФ, страны «большой семерки» и страны Евросоюза могли бы предоставить проекту COVAX 153 миллиона доз препаратов в ближайшие три месяца. Это всего 20 процентов их запасов вакцин.

COVAX — это уникальный проект Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ и альянса GAVI. В нем участвуют десятки стран. Главная цель инициативы — добиться того, чтобы вакцину получили не только развитые, но и развивающиеся страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194342/
просмотров: 64
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длительного рабочего дня
Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что пандемию можно было предотвратить
В мэрии Бишкека напомнили, где можно получить вакцину от COVID-19
COVID-19. ВОЗ повысила степень опасности индийского штамма
ВОЗ предупреждает о росте детского ожирения из-за пандемии
COVID-19. Кыргызстанцы будут получать вакцину «Спутник V» на платной основе
ВОЗ сообщила о выходе на плато по смертности и заболеваемости COVID-19 в мире
В Кыргызстан прибыла вторая партия вакцины «Спутник V»
COVID-19. ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm
В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт»
Популярные новости
Обманул 12&nbsp;человек. В&nbsp;Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката Обманул 12 человек. В Бишкеке митингующие требуют арестовать адвоката
Плов для участников антимитинга. Дружинникам на&nbsp;Старой площади раздают еду Плов для участников антимитинга. Дружинникам на Старой площади раздают еду
Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о&nbsp;болезни бывшего президента Дело Атамбаева. Судьи потребовали документы о болезни бывшего президента
Женщина впала в&nbsp;кому на&nbsp;Иссык-Куле. Нашлись родные пострадавшей Женщина впала в кому на Иссык-Куле. Нашлись родные пострадавшей
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
18 мая, вторник
13:45
В рамках COVAX доставлено 65 миллионов доз вакцин от COVID-19 по всему миру В рамках COVAX доставлено 65 миллионов доз вакцин от CO...
13:29
Кадровые перестановки. Президент назначил руководителей отделов администрации
13:07
Изменение законов. В рабочую группу не включили правозащитников
12:54
Главой пресс-службы президента стала Нурай Марс
12:51
Депутат Дастан Бекешев объяснил, почему поддержал внешнее управление на Кумторе