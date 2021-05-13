ДУМК поздравляет с Орозо айтом и призывает воспитывать образованное поколение

Исполняющий обязанности главы Духовного управления мусульман Кыргызстана Жоробай ажы Шергазыев поздравил соотечественников с Орозо айтом.

«Пусть Всевышний Аллах вознаградит вас за все, что вы сделали в месяц Рамадан! Наш народ, объединившись, протянул руку помощи братьям и сестрам, которые ранее пострадали в пандемии, в недавних приграничных событиях в Баткене. Наш народ показал лучший пример милосердия. Давайте будем служить нашему народу, государству, религии, демонстрируя свои лучшие качества кыргызского народа, тогда мы достигнем того уровня, которым народы мира будут восхищаться и подражать. Наша вера, наша культура, наша воля позволяют это. Пусть каждый из нас внесет свой вклад в дальнейшее укрепление единства нашего народа, укрепление нашей веры и согласия, в светлое будущее нашей любимой страны!» — говорится в тексте.

ДУМК призывает кыргызстанцев воспитывать в нашем обществе образованное, разумное поколение, которое будет делать все для процветания родины.

«Пусть в каждой семье будут достаток, благополучие, мир, согласие, единство!» — отмечено в поздравлении.

Из-за коронавируса традиционную праздничную молитву на Орозо айт на Старой площади Бишкека в этом году отменили. Айт намазы прошли в мечетях страны при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм и социальной дистанции, проинформировали в ДУМК.