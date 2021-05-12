Мэрия Бишкека наведет порядок на Театральной аллее

Мэрия Бишкека в ближайшие дни наведет порядок на Театральной аллее. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Рабочие «Тазалыка» уже приступили к уборке территории. В скором времени будут отреставрированы разбитая облицовка фонтанов и пострадавшие от вандалов скамейки.
Отмечается также, что сражу же после публикации фоторепортажа о состоянии Театральной аллеи на место выехал заместитель главы Первомайского района столицы Мавлян Аскарбеков. Он дал ряд поручений и взял работы по восстановлению аллеи под личный контроль.
Напомним, Театральная аллея находится в центре Бишкека позади памятника Уркуе Салиевой. Сразу за ней расположена Республиканская библиотека имени Касымалы Баялинова. Журналист 24.kg сегодня прошел по ней и показал, в каком удручающем состоянии находится некогда популярное у бишкекской молодежи место.