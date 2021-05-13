24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом

Праздник Орозо айт — один из главных для всех мусульман. Завершился священный месяц Рамазан. Это время духовного очищения и чистых помыслов, побуждающих каждого к свершению благих поступков, прощению, благотворительности и милосердию.

Но в этом году священный месяц был омрачен трагическими событиями в Баткенской области. Сотни кыргызстанцев остались без крыши над головой и получили ранения. Десятки граждан погибли — это невосполнимая утрата.

Пусть никогда больше не повторится подобное! Мира нам всем!

Коллектив 24.kg желает каждой семье благополучия, достатка и взаимопонимания! Пусть сбудутся все светлые помыслы и благие намерения, загаданные в месяц Рамазан!