23:35
USD 84.74
EUR 103.06
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

На Эвересте появится антиковидная разделительная линия

Китай установит разделительную линию на вершине Эвереста, чтобы предотвратить смешивание альпинистов из Непала, пораженного COVID-19, и тех, кто поднимается с тибетской стороны — в качестве меры предосторожности. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение принято в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 среди альпинистов в базовом лагере в Непале. По данным информационного агентства «Синьхуа», небольшая группа тибетских гидов-альпинистов поднимется на Эверест и установит разделительную линию на вершине, чтобы остановить любые контакты между альпинистами с обеих сторон пика. Однако пока неясно, как именно это будет сделано. Вершина представляет собой покрытый снегом купол, на котором могут находиться не более шести человек одновременно. Для совершения подъема на вершину, альпинистам нередко приходится стоять в очереди.

Эверест находится на границе Китая и Непала. Скалолазам с китайской стороны будет запрещено контактировать с альпинистами, совершающими подъем со стороны Непала. Кроме того, им будет запрещено прикасаться к объектам, установленным на вершине горы.

Подъемы на Эверест приостановились из‑за пандемии в 2020 году. В марте 2021 года Непал снял запрет на восхождения. Разрешение на них получили 408 иностранцев. В Китае экспедиции одобрили только 38 гражданам страны. В настоящее время туристам без разрешения запрещен вход в китайский базовый лагерь, а страна запретила иностранным гражданам подниматься на гору.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193768/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ предупреждает о росте детского ожирения из-за пандемии
COVID-19. USAID передал оборудование для дистанционного обучения медработников
Для зараженных COVID-19 свободны 177 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 159,7 миллиона, умерли более 3,3 миллиона
В ВОЗ заявили о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в мире за неделю
COVID-19. В Бишкеке на карантин закрыты 13 школ и 5 детсадов
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 227 человек, 536 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек
За сутки выявили 283 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 99 316
Популярные новости
Кыргызстанец о&nbsp;том, почему в&nbsp;Германии устроиться на&nbsp;работу проще, чем в&nbsp;России Кыргызстанец о том, почему в Германии устроиться на работу проще, чем в России
В&nbsp;Бишкеке парней оштрафовали на&nbsp;33&nbsp;тысячи сомов за&nbsp;распитие алкоголя В Бишкеке парней оштрафовали на 33 тысячи сомов за распитие алкоголя
Праздник на&nbsp;карантине. Как отмечать Орозо айт в&nbsp;условиях пандемии COVID-19 Праздник на карантине. Как отмечать Орозо айт в условиях пандемии COVID-19
Суд отменил приговор по&nbsp;делу брата Курманбека Бакиева Суд отменил приговор по делу брата Курманбека Бакиева
Бизнес
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
12 мая, среда
23:17
Разработана геоэлектрическая модель озера Сон-Куль Разработана геоэлектрическая модель озера Сон-Куль
22:58
На Эвересте появится антиковидная разделительная линия
22:55
Судиться не собирается. Нариман Тюлеев о решении Бишкекской ТИК
22:45
ВОЗ предупреждает о росте детского ожирения из-за пандемии
22:32
COVID-19. USAID передал оборудование для дистанционного обучения медработников