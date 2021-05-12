Проблемы с питьевой водой в Оше. Городские власти решили перенести водозабор

В Оше для решения вопроса с обеспечением чистой водой реализуют проект по переносу водозабора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, вчера из-за схода селей и обильных дождей с утра временно приостановили подачу чистой воды в ряд микрорайонов города.

По информации заместителя руководителя МП «Ошгорводоканал» Таланта Байкишиева, с целью решения вопроса с водоснабжением города в период обильных дождей подготовлен проект по переносу водозабора выше по течению реки Ак-Буура на 2,2 километра до селеопасных участков.

Внедрение проекта позволит решить проблему с водой на 80-85 процентов. Азиатский банк развития одобрил финансирование проекта.