Социал-демократы заявили о незаконном задержании и избиении члена партии

Кандидат в депутаты Бишкекского горкенеша от партии «Социал-демократы Кыргызстана» Султан Абдуллажанов был задержан сотрудниками ОВД Ленинского района столицы 30 апреля. Об этом на своей странице в Facebook сегодня написал лидер СДК Темирлан Султанбеков.
По его словам, сопартиец возглавлял группу подготовки документов и материалов против партий, массово подкупавших избирателей на выборах.
«Неделю назад ему решили жестоко отомстить. Следователь открыто заявил ему: «Тебя закрыли за то, что ты прешь на «Эмгек». Статус Султана Абдуллажанова в нарушение всех законов переквалифицировали из заявителя (истца) по давнему уголовному делу, где он выступал потерпевшим, в подозреваемого и закрыли в ИВС. Он был избит. ОВД Ленинского района сфальсифицировал показания граждан о партии «Эмгек» и предоставил ложные данные ЦИК. После выявления этих фактов мы предоставили все данные в МВД, Генпрокуратуру. В отношении милиционеров начато служебное расследование. Судья Ленинского районного суда отклонил прошение об аресте и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста», — написал Темирлан Султанбеков.