Социал-демократы заявили о незаконном задержании и избиении члена партии

Кандидат в депутаты Бишкекского горкенеша от партии «Социал-демократы Кыргызстана» Султан Абдуллажанов был задержан сотрудниками ОВД Ленинского района столицы 30 апреля. Об этом на своей странице в Facebook сегодня написал лидер СДК Темирлан Султанбеков.

По его словам, сопартиец возглавлял группу подготовки документов и материалов против партий, массово подкупавших избирателей на выборах.