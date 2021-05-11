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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Социал-демократы заявили о незаконном задержании и избиении члена партии

Кандидат в депутаты Бишкекского горкенеша от партии «Социал-демократы Кыргызстана» Султан Абдуллажанов был задержан сотрудниками ОВД Ленинского района столицы 30 апреля. Об этом на своей странице в Facebook сегодня написал лидер СДК Темирлан Султанбеков.

По его словам, сопартиец возглавлял группу подготовки документов и материалов против партий, массово подкупавших избирателей на выборах.

«Неделю назад ему решили жестоко отомстить. Следователь открыто заявил ему: «Тебя закрыли за то, что ты прешь на «Эмгек». Статус Султана Абдуллажанова в нарушение всех законов переквалифицировали из заявителя (истца) по давнему уголовному делу, где он выступал потерпевшим, в подозреваемого и закрыли в ИВС. Он был избит. ОВД Ленинского района сфальсифицировал показания граждан о партии «Эмгек» и предоставил ложные данные ЦИК. После выявления этих фактов мы предоставили все данные в МВД, Генпрокуратуру. В отношении милиционеров начато служебное расследование. Судья Ленинского районного суда отклонил прошение об аресте и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста», — написал Темирлан Султанбеков.
 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193717/
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