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Общество

В Бишкеке провели уникальную операцию на головном мозге

В Бишкеке врачи провели уникальную операцию на головном мозге. Об этом на своей странице в Facebook сообщил завотделением рентгенэндоваскулярной хирургии Национального института хирургии сердца и трансплантации органов Абай Турдубаев.

«Впервые в Бишкеке выполнена «эндоваскулярная эмболизация аневризмы сосудов головного мозга после открытой операции клипирования». В 2015 году на базе Республиканской больницы пациентке сделали операцию клипирования. Однако у нее возникла реканализация аневризмы, в связи с чем принято решение закрыть аневризму эндоваскулярным путем», — написал он.

Аневризма сосудов головного мозга — это патологическое локальное выпячивание стенки артерии. Заболевание чаще поражает сосуды, внутри которых кровь течет под высоким давлением и ведет к его увеличению в размерах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193664/
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