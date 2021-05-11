12 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Саратовской, Курманалиева, Достоевского, Кара-Кол, Толстого, 10-й микрорайон, 37, улица Абдрахманова, 152, жилмассив «Кара-Жыгач»;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кен-Кол, Ак-Тан, Камбар-Ата), отрезки улиц Нижней, Лумумбы, Волкова, Рижской, Садырбаева, Коммунарова, Ахунбаева, проспекта Дэн Сяопина;
- 9.30-19.00 — улицы Байтика Баатыра, 1, 3а, 3в, 3г, 3/4, Чалдоварская, 91а, Кишиневская, Достоевского, Чуй, Удмуртская;
- 10.00-15.00 — отрезки улиц Фере, Боталиева, Орозбекова, Мусоргского.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-13.00 — села Садовое, ГЭС-3 (улицы Гэсовская, Пролетарская), Восток (улицы Карла Маркса, Энгельса, Тельмана, Ленина), Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская);
- 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Виноградная, 22-52б, Восточная, 132-191/2, Сельповская), Аламедин (улица Горького), Арчалы (улица Токтогула), Озерное (улицы Школьная, Новая, Фрунзе), Маевка (улицы Арычная, 8 Марта, Набережная), Васильевка (улицы Почтовая, Набережная, Школьная), Лебединовка (улицы Комсомольская, Мичурина, Садовая, Боконбаева, Тянь-Шанская, Чкалова, Чуйская, Нарынская, Ошская, Токмакская, Луганская, Кузнечная, Северная, БЧК, проспекты Победы, Ленина), Таш-Добо (улицы Бигельдинова, Школьная, Октябрьская, Средняя, Больничная, Кыргызская), Горная Маевка, Кой-Таш, Прохладное, Кызыл-Бирдик;
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Студенческое (улицы Беговая, Намазалы ажы), Новопавловка (улица Деповская, жилмассив «Ак-Ордо», контур № 540);
- 10.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Луговая, Степная, Корсаковых, Северная, Колхозная, Крупской, Фрунзе, Учительская);
- 9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Айтматова, Фрунзе, Зеленая, жилмассив «Ынтымак»), Сокулук (улицы Правды, Урожайная, Свободы, Московская, Торговая, 40 лет Победы), Белек (улица Токтогула), Арал (улица Картамбаева), поселок Зеленый (улицы Промышленная, Полевая, Центральная);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кош-Добо (улица Гвардейская), Ак-Суу (улица Жуковского), Сретенка (улица Ленина), Кыз-Моло (улица Пионерская, переулок Зеленый), ущелье Ак-Суу (кошары);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Алексеевка (улицы Панфилова, Фрунзе, Жукова), Сосновка (улицы Киевская, Фрунзе, Октябрьская, Садовая, МИС, Ленина), город Кара-Балта (улицы Луговая, Кошевого, квартал «Бакай»);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — село Туз (улицы Дербишева, Жунушева, Гагарина, Мусаходжоева), город Кант (улица МПС);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Кызыл-Октябрь, поселок Нур;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Искра (улицы Победа, Береговая, лицей), Шамшы (ферма).
3Таласская область
- 9.00-17.00 — Талас (улицы Москвиченко, Усенбаева).
4Иссык-Кульская область
- 9.00-18.00 — пансионаты возле села Кара-Ой, новостройка «Жузум»;
- 9.00-17.00 — села Боконбаево, Дон-Талаа, Калкагар, Ала-Баш, Четинди, Туура-Суу-2.
5Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Мэрия, Дон-Булак, Торт-Кол, Жазы, Жылалды, Заргер, Жоош.
6Баткенская область
- 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (улицы Совхозная, Космодемьянской, Фрунзе, Механизаторская, Корчагина, Крупской, Дружбы народов, Свердлова, Кунгей, Кувасай, Водозаборная, Кагановича, Сулайманабад, 61-й разъезд).