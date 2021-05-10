11 мая: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро», «Востокэлектро».
1Иссык-Кульская область
- 9.00-18.00 — пансионаты возле села Кара-Ой, новостройка «Жузум»;
- 9.00-17.00 — села Дон-Талаа, Калкагар, Ала-Баш, Четинди, Туура-Суу.
2Ошская область
- 8.00-17.00 — город Узген (улицы Мукумий, Улукбек), сельские управы Дон-Булак, Жылалды, Жазы, Баш-Добо.
3Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Масалиева, Энгельса, 60 лет Киргизии, Кулатова, Свердлова, Хрипченко, Биримдик, Хасанова, Рузибай, Кувасай, участок «Кунгей»).